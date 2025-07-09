شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا للوفد توافق على طرح الثقة في رئيس الحزب و"عمومية" غير عادية 25 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم، على طلب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، بطرح الثقة في نفسه، وحددت يوم الجمعة الموافق 25 يوليو الجاري موعدًا لذلك، على أن يتولى السكرتير العام، الدكتور ياسر الهضيبي، إدارة شئون الحزب، وذلك حسب بيان إعلامي صادر عن الحزب.

وأشار البيان إلى أن الهيئة العليا قررت دعوة الهيئة الوفدية في الموعد المحدد، 25 يوليو، لبحث طلب سحب الثقة من رئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة.

في الوقت ذاته، كانت مصادر داخل حزب الوفد قد كشفت لـ"الخليج 365" عن تصاعد حدة الخلافات داخل الهيئة العليا للحزب، على خلفية أزمة التمثيل في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ما دفع عددًا من الأعضاء إلى التحرك لسحب الثقة من رئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة.

وبحسب المصادر، فقد وقع حتى الآن نحو 42 عضوًا من الهيئة العليا على مذكرة رسمية تطالب بسحب الثقة من "يمامة"، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"ضعف موقف الحزب داخل التحالف الانتخابي".

وأكدت المصادر أن الدكتور عبد السند يمامة انسحب من اجتماع الهيئة العليا، الذى عقد قبل قليل، بعد توالي المطالبات العلنية بعزله من رئاسة الحزب، في مشهد وصفته المصادر بـ"غير المسبوق" داخل أروقة الوفد.