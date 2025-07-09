الخارجية البرازيلية استدعت القائم بالأعمال الأميركي بعد إعلان ترامب دعمه لبولسونارو

استدعت وزارة الخارجية البرازيلية القائم بالاعمال الأميركي غابرييل إسكوبار احتجاجا على الدعم الذي اعلنته السفارة للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي يحاكم بتهمة تنفيذ محاولة انقلاب.

ولفت وزارة الخارجية، في حديث لوكالة "فرانس برس"، الى انه "تم استدعاء غابرييل إسكوبار بهدف تقديم تفسيرات، بعد بيان أصدرته السفارة الاربعاء وكررت فيه الدعم الذي أعلنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب لبولسونارو".

ودعا ترامب عبر المنصات الاجتماعية سلطات البرازيل الى "أن تدع بولسونارو وشأنه".

وتتهم النيابة البرازيلية الرئيس السابق بـ"قيادة منظمة إجرامية" تآمرت لابقائه في السلطة مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية في تشرين الاول 2022 والتي فاز فيها لويس ايناسيو لولا دا سيلفا".