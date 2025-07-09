بوتين أقال بوغدانوف من مصبه كنائب لوزير الخارجية الروسي ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط

أقال الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ​ميخائيل بوغدانوف​ من منصبه.

ويُعتبر بوغدانوف من أبرز الخبراء الروس في الشؤون الشرق أوسطية، حيث لعب دورًا محوريًا في السياسة الروسية تجاه النزاعات في المنطقة، بدءًا من القضية الفلسطينية وصولًا إلى الصراع السوري.

وعمل على تعزيز علاقات روسيا مع دول الشرق الأوسط مثل سوريا وإيران ومصر، وشارك في الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات في المنطقة، وكان له دور كبير في تعزيز التعاون بين روسيا ودول مثل سوريا، مصر، لبنان، والأردن، كما شارك في عمليات الوساطة بين الحهات المتنازعة في المنطقة.