نتانياهو: نريد التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ولكن ليس بأي ثمن ونعمل مع أميركا على تحقيق متطلباتنا الأمنية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو​، الى أننا "نريد التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ولكن ليس بأي ثمن ونعمل مع أميركا على تحقيق متطلباتنا الأمنية".

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