"حماس": أبدينا المرونة اللازمة ووافقنا على إطلاق سراح 10 أسرى والنقاط الجوهرية تبقى قيد التفاوض

أشارت حركة "حماس"، في بيان، إلى أنّ قيادة الحركة "تواصل جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الحالية، سعيًا للتوصّل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان على شعبنا، ويُؤمّن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع ​غزة​"، في وقت يتواجد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن.

وقالت الحركة: "في إطار حرصها على إنجاح المساعي الحالية، أبدت الحركة المرونة اللازمة، ووافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى وتبقى النقاط الجوهرية قيد التفاوض، وفي مقدّمتها: تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار".

وأوضحت أنّه "على الرغم من صعوبة المفاوضات حول هذه القضايا حتى الآن بسبب تعنت الاحتلال، فإننا نواصل العمل بجدّية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة شعبنا وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة".