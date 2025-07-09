"يسرائيل هيوم": العثور على جندي إسرائيلي ميت في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد وتم فتح تحقيق

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن "العثور على جندي إسرائيلي ميّت في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد وتم فتح تحقيق بشأن ذلك". ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع ​غزة​ وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ​الجيش الإسرائيلي​ جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية.

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