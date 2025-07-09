وزير الزراعة وممثلة الفاو وسفير الدنمارك جالوا في جرد مشمش – عكار

جال وزير الزراعة نزار هاني برفقة ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في لبنان نورة أورابح حداد، وسفير الدنمارك كريستوفر فيفيكه، في أعالي جرد بلدة مشمش في قضاء عكار.
و بحسب بيان "الفاو"، التقى الوفد خلال الجولة، بعدد من صغار المزارعين والمزارعات الذين استفادوا من "مشاريع استصلاح الأراضي غير المنتجة، وبناء خزانات مياه للري، وتحسين إدارة الموارد المائية، ما ساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سبل العيش في المنطقة"، بحسب بيان ل "الفاو".
وتأتي هذه الزيارة في إطار مشروع "تعزيز سبل العيش والعمالة الزراعية من خلال الاستثمار في استصلاح الأراضي وخزانات المياه"، الذي تنفذه وزارة الزراعة و"المشروع الأخضر" بالشراكة مع منظمة "الفاو" في لبنان، بدعم من حكومة الدنمارك.
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