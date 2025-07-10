الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في قطاع غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بيان، بمقتل جندي خلال "القتال في ​خان يونس​ اليوم".

وأشار إلى أن "التحقيق الأولي خلص إلى أن مسلحين خرجوا من نفق في خان يونس وهاجموا قوة عسكرية"، موضحا أن "في الهجوم حاول المسلحون أسر جندي كان يهم بتشغيل آلية حيث اشتبك مع المسلحين الذين قتلوه".

إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي "إصابة 3 جنود بجروح خطيرة ومتوسطة إثر إطلاق قناص النار عليهم في مدينة غزة"، موضحا أن "الجنود الثلاثة تابعون للواء السابع العامل ضمن الفرقة 99".

في وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"، أنّه "تمكنا اليوم من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس".

وذكرت "القسام"، "أننا استهدفنا دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف الياسين 105 في خان يونس، واستهدفنا خلال الإغارة حفارين عسكريين بقذائف الياسين 105 وبعدها اشتبك مجاهدونا مع العدو في خان يونس".

كذلك ذكرت أن "مجاهدينا حاولوا أسر أحد الجنود إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فقاموا بالإجهاز عليه واغتنام سلاحه".