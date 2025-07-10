نصار: ما يتم تداوله بشأن إحالة 40 قاضيًا إلى هيئة التفتيش القضائي لا يستند إلى معطيات دقيقة

أشار وزير العدل ​عادل نصار​، في تصريح، إلى أنه "نُشر في بعض وسائل الإعلام خبرٌ مفاده أنه تمّت إحالة أربعين قاضيًا إلى ​هيئة التفتيش القضائي​"، موضحا أن "ما يتم تداوله لا يستند إلى أي معطيات دقيقة أو وقائع موثّقة".

وأكد نصار أن "هيئة التفتيش تقوم بواجبها وفقًا للأصول القانونية".

وقال نصار "نهيب بالجميع توخّي الدقّة والمسؤولية في التعاطي مع هذا النوع من الأخبار، حرصًا على سمعة القضاء واستقلاله، ومنعًا لتأليب الرأي العام على أسس غير صحيحة".