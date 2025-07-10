أشار وزير العدل عادل نصار، في تصريح، إلى أنه "نُشر في بعض وسائل الإعلام خبرٌ مفاده أنه تمّت إحالة أربعين قاضيًا إلى هيئة التفتيش القضائي"، موضحا أن "ما يتم تداوله لا يستند إلى أي معطيات دقيقة أو وقائع موثّقة".
وأكد نصار أن "هيئة التفتيش تقوم بواجبها وفقًا للأصول القانونية".
وقال نصار "نهيب بالجميع توخّي الدقّة والمسؤولية في التعاطي مع هذا النوع من الأخبار، حرصًا على سمعة القضاء واستقلاله، ومنعًا لتأليب الرأي العام على أسس غير صحيحة".
كانت هذه تفاصيل خبر نصار: ما يتم تداوله بشأن إحالة 40 قاضيًا إلى هيئة التفتيش القضائي لا يستند إلى معطيات دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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