تحذيرات من خروج مستشفيات غزة عن الخدمة جراء نقص الوقود

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، من خروج مستشفيات مدينة غزة عن الخدمة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك جراء أزمة الوقود المتجددة، والناجمة عن الحصار الإسرائيلي المشدد منذ مارس الماضي.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة: «خلال الساعات القادمة، مجمع الشفاء وكل مستشفيات مدينة غزة ستتوقف وتخرج عن الخدمة جراء أزمة الوقود».

وأضاف: «أزمة الوقود خانقة وتهدد بانهيار القطاع الصحي والإنساني بغزة، إذ تؤثر بشكل مباشر وخطير على تشغيل المستشفيات وتوقف محطات تحلية المياه».

وأوضح أن «أزمة الوقود قديمة متجددة، إلا أن الوزارة حذرت منها مراراً في وقت واصل فيه الاحتلال الإسرائيلي سياسة التنقيط في إيصال الوقود للمستشفيات».

وذكر أن «مستشفى الشفاء أوقف خدمة غسيل الكلى، ما يحرم 350 مريضاً بالفشل الكلوي من الحصول على حقه في العلاج ويضعه أمام خطر المضاعفات الصحية».

وبيّن أن إمدادات الكهرباء باتت تقتصر على قسم العناية المركزة الذي يضم 13 مريضاً يعيش على أجهزة التنفس الاصطناعي، و100 طفل من الخدج.