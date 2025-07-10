سعر "بتكوين" يتجاوز 112 ألف دولار للمرة الأولى

تجاوز سعر "بتكوين" 112,000 دولار لأول مرة، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، مع ارتفاع أصول أخرى عالية المخاطر، مثل الأسهم.
وارتفعت العملة الرقمية الرئيسية بنسبة 3.1% لتصل إلى 112,009 دولارات أميركية، وحققت ارتفاعاً بنحو 19% حتى الآن هذا العام. وكانت العملة المشفرة بلغت أعلى مستوى سابق لها في 22 أيار.
وفي 22 أيار، تجاوزت بتكوين حاجز 111.980 دولارا، محققة بذلك أعلى مستوى لها في تاريخها، وفقا لبيانات منصة "بينانس".
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