تفجير انتحاري يستهدف أكاديمية عسكرية في مقديشو

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

استهدف هجوم انتحاري، أمس، أكاديمية عسكرية في جنوب العاصمة الصومالية مقديشو، تبنته حركة الشباب الإرهابية، وفق ما أعلنت الحكومة، من دون الكشف عن حصيلة القتلى.

وتتكرر هجمات حركة «الشباب» منذ أشهر في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.

وذكرت الحكومة الصومالية في بيان: «وقع انفجار نفذه انتحاري من حركة الشباب أمام أكاديمية جالي سياد العسكرية، صباح أمس».

وأضافت الحكومة: «تجري قوات الأمن تحقيقاً، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور اكتمال التحقيق»، من دون الكشف عن أي تفاصيل حول ملابسات الهجوم أو عدد الضحايا.

وأعلنت حركة الشباب في بيان مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه استهدف مدربين غربيين.

ورأى شهود دخاناً يتصاعد بعد دوي انفجار شديد في منطقة الأكاديمية العسكرية. وقال أحدهم ويدعى علي بشير: «أغلقت قوات الأمن الطريق المؤدي إلى المنطقة، وتم تقييد حركة المرور».

تضم البلاد أكثر من 10 آلاف جندي من بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال «أوصوم».

وفي نهاية يونيو، قُتل سبعة جنود أوغنديين على الأقل خلال اشتباكات مع حركة الشباب في بلدة في منطقة شبيلي السفلى.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن انفجار قنبلة في 18 مارس في وسط البلاد بعيد مرور الموكب الرئاسي، وأطلقت في مطلع أبريل عدة قذائف قرب مطار العاصمة، ما أثار مخاوف من تجدد الهجمات.