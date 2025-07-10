ترامب: رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس اعتبارا من الأول من آب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ السلطات الأميركية ستفرض اعتبارا من الأول من آب رسوما جمركية بنسبة 50% على وارداتها من النحاس، المعدن الأساسي في قطاع الطاقة الخضراء وغيره من التقنيات.
ولفت إلى أنه اتخذ القرار بعد أن تلقّى "تقييما أمنيا وطنيا متينا"، في إشارة على الأرجح إلى تحقيق أجرته وزارة التجارة في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف أنّ "النحاس هو ثاني أكثر المواد استخداما من قبل وزارة الدفاع!"، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة بحاجة لهذه المادة لتصنيع أشباه الموصلات، والطائرات، والسفن، والذخائر، ومراكز البيانات، وأنظمة الدفاع الصاروخي، وغيرها.
وتحت شعار تصحيح الميزان التجاري للولايات المتّحدة، فرض ترامب في نيسان رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% كحدّ أدنى على كل واردات بلاده.
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