سلطات أوكرانيا: هجوم روسي بطائرات مسيّرة استهدف كييف وأوقع سبعة جرحى على الأقل

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ ​كييف​ تعرّضت ليل الأربعاء-الخميس لهجوم روسي بطائرات مسيّرة أوقع سبعة جرحى على الأقلّ، فيما طلبت الإدارة العسكرية من سكان المدينة الاحتماء في الملاجئ إثر رصدها صواريخ باليستية روسية.

وأفادت وكالة فرانس برس بأنّه سُمع طوال الليل دويّ انفجارات قوية تهزّ المدينة.

وأفادت بأنّ عشرات من سكان العاصمة لجأوا إلى محطة للمترو في وسط المدينة خلال الهجوم.

وبحسب بلدية كييف فإنّ الحطام المتساقط أشعل حرائق في مبانٍ في منطقتي سولوميانسكي وشيفشينكيفسكي.

كما تسبّب حطام الطائرات المسيّرة باندلاع حرائق في مرائب ومحطة وقود في منطقة دارنيتسكي في كييف.