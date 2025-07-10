بري عن نتائج الرد على الورقة الأميركية: لا ألغي الحذر من حسباني ولننتظر ما ستؤول إليه الأمور

تجنّب رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في حديث مع صحيفة "الجمهورية"، تناول أيّ تفصيل إضافي مرتبط بالردّ اللبناني على الورقة الأميركية، واكتفى بالقول ردًا على ذلك عمّا اذا كان يتوقع ترجمة إيجابية للردّ اللبناني: "إن شاء الله".

وعندما سُئل عمّا إذا كان مطمئنًا، وإن كان منسوب التفاؤل عاليًا لديه، اكتفى بالقول: "أنا دائما لا ألغي الحذر من حسباني، فلننتظر ما ستؤول إليه الأمور، وعلى ما أقول دائمًا لا تقول فول قبل ما يصير بالمكيول".