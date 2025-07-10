"معاريف": جلسة نقاش عاجلة في الكنيست بشأن عيوب أمنية في نظام مركبة بوما المستخدمة في غزة

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن "جلسة نقاش عاجلة في الكنيست بشأن عيوب أمنية في نظام مركبة بوما القتالية المدرعة المستخدمة في غزة". وذكرت الصحيفة، أن "جلسة الكنيست تعقد بطلب من عائلات جنود الكتيبة ٦٠٥ الهندسية الذين حذروا من أعطال خطيرة في المركبة".

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