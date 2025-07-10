أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن "وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أكد مجددا لرئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو خلال اجاتماعهما التزام واشنطن بدعم إسرائيل ومنع ​إيران​ من امتلاك سلاح نووي". كم شدد الوزير بيت هيغسيث لنتانياهو على أهمية عودة جميع الأسرى وإنهاء الحرب في ​غزة​. ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه زيارة نتانياهو إلى واشنكن والتي التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرتين.

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: الوزير هيغسيث أكد مجددا لنتانياهو على أهمية عودة جميع الأسرى وإنهاء الحرب في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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