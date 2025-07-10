لولا دا سيلفا: البرازيل سوف تردّ بالمثل على الرسوم الجمركية الأميركية

حذّر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من أنّ بلاده سوف "تردّ بالمثل" على الرسوم الجمركية الإضافية الضخمة (50%) التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على الواردات البرازيلية اعتبارا من الأول من آب المقبل.
وقال في بيان إنّ "أيّ زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستُقابل بردِِّ في ضوء قانون المعاملة بالمثل الاقتصادي البرازيلي" الذي يسمح باتّخاذ إجراءات مضادّة لأيّ قرار أحادي الجانب تتّخذه دولة ما، وهو ما ينطبق على الرسوم الإضافية التي يعتزم ترامب فرضها على البرازيل إذا لم تلغ محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الملاحق بتهمة تدبير انقلاب.
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