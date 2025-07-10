تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهند، أن طائرة مقاتلة من طراز "جاغوار" تابعة لسلاح الجو تحطمت خلال مهمة تدريبة شمال غرب البلاد ما أسفر عن مصرع طياريها.

وذكر سلاح الجو الهندي، في بيان على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "طائرة تدريب من طراز جاغوار تابعة لسلاح الجو الهندي تعرضت لحادث أثناء مهمة تدريب روتينية، وتحطمت بالقرب من تشورو في ولاية راجستان"، مشيرا إلى أن طياريها لقيا مصرعهما متأثرين بجروحهما جراء الحادث.

من جانبه، قال مسؤول بالشرطة إن المقاتلة تحطمت في حقل زراعي بقرية بهانودا حوالي الساعة 13:25 بالتوقيت المحلي، بعد إقلاعها من قاعدة سوراتغار الجوية.