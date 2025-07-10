مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: اتفقنا اليوم مع إسرائيل على توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

اعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس اننا "اتفقنا اليوم مع إسرائيل على توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشيرة الى "الاتفاق مع إسرائيل على فتح معابر جديدة ودخول مساعدات إلى غزة وإصلاح البنية التحتية وحماية عمال الإغاثة".

ولفتت الى اننا "نعتمد على إسرائيل في تنفيذ جميع الإجراءات المتفق عليها".