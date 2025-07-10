اعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اننا "اتفقنا اليوم مع إسرائيل على توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشيرة الى "الاتفاق مع إسرائيل على فتح معابر جديدة ودخول مساعدات إلى غزة وإصلاح البنية التحتية وحماية عمال الإغاثة".
ولفتت الى اننا "نعتمد على إسرائيل في تنفيذ جميع الإجراءات المتفق عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: اتفقنا اليوم مع إسرائيل على توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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