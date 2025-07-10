افتتاح أمانة السجل العقاري في جب جنين- البقاع الغربي

باشرت أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي، استقبال المواطنين في مركزها الجديد في جب جنين- البقاع الغربي، بعد ثمانية أشهر من أعمال التجهيز والمتابعة الذي قام بها اتحاد بلديات البحيرة.
ويشكّل هذا الأمر محطة أساسية على طريق تعزيز التنمية الإدارية والخدماتية في المنطقة، سيما وانه لعقود خلت منذ الاستقلال كانت المعاملات المتعلقة بالشؤون العقارية مركزها زحلة وهذا ما يخفف عن المواطنين عبء الانتقال إلى مركز المحافظة بحيث اصبحت المعاملات في هذا الشأن تنجز في مركز القضاء.
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