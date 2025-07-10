استكمال الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في منطقة حاصبيا

تُستكمل الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في منطقة ​حاصبيا​، لليوم الثاني على التوالي بفروعها الأربعة، وقد توزع الطلاب الذين حضروا باكرًا إلى صفوفهم في مركزَي الامتحانات في الثانوية الرسمية وفي تكميلية حاصبيا الرسمية للصبيان.

وقد أبدى التلامذة ارتياحهم لسير الامتحانات بحيث لم يسجل ما يعكّر صفو أمن الامتحانات حتى الساعة بفضل الإجراءات الأمنية المشددة، التي تتخذها القوى الأمنية داخل ومحيط المركزين المذكورين لحسن سير الامتحانات وحفاظا على مصلحة الطلاب.