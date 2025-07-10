"الشاورما" اللبنانية تحصد المركز الأول كأفضل ساندويش في العالم

حصد ساندويش "الشاورما" اللبنانية المرتبة الأولى كأفضل ساندويش في العالم، وذلك بحسب تصنيف موقع Taste Atlas. واختار موقع Taste Atlas ساندويش الشاورما من بين 50 نوعاً من الساندويشات مثل ساندويش التومبيك دونر التركي، وساندويش اللحم والجبن الأميركي بالإضافة إلى ساندويش الكبدة الإسكندراني المصري. وحصل ساندويش الشاورما على تقييم 4.6 نجوم من أصل 5 بحسب الموقع المذكور.

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