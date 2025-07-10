حمدان زار بو شامة مهنئًا بالعيد الوطني للجزائر: تقف دائمًا بما لها من قوة مع كل القضايا المحقة

أكّد أمين الهيئة القياديّة في "حركة الناصريين المستقلين- المرابطون" ​مصطفى حمدان​، خلال زيارته وأعضاء الهيئة، السّفير ​الجزائر​ي لدى لبنان كمال بو شامة في مقرّ السّفارة في بيروت، حيث قدّموا التّهنئة بمناسبة العيد الوطني الجزائري، "أهميّة الجزائر في واقع الأمّة العربيّة في هذه الأيّام التّاريخيّة والمفصليّة، وخاصّةً ما يجري على أرض فلسطين".

وشدّد على أنّ "أهل الجزائر كانوا دائمًا السبّاقين إلى التّضحية بكل ما يملكون من مال ودم، من أجل الأمّة من محيطها إلى خليجها العربي، لا بل كانت الجزائر تقف دائمًا بما لها من قوّة سياسيّة واحترام دولي، مع كل القضايا المحقّة لكل أحرار العالم". وشكر بو شامة على "اهتمامه الدّقيق بكل النّواحي الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة في لبنان، وحرصه على الانفتاح على الأطياف اللّبنانيّة كافّة".