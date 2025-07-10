الرئيس عون عرض مع السفير الفرنسي الأوضاع في لبنان وزيارة الموفد الأميركي توم براك

استقبل رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ السفير الفرنسي في بيروت ​هيرفيه ماغرو​ واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة والتطورات الأخيرة، ومنها زيارة الموفد الأميركي توم براك والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين اللبنانيين.

واستقبل الرئيس عون مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد ازعور وأجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة ولاسيما منها الأوضاع الاقتصادية في لبنان والمنطقة، والتطورات الأخيرة.