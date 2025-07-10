استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية لدى لبنان القائم بأعمال السفارة محمد رضا الحسيني في زيارة تعارفية جرى خلالها استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين والشعبين وتم التباحث في سبل تعزيزها وتطويرها.
وتوجه الخطيب بـ"الشكر من العراق مرجعية وشعبا وحكومة على دعمه لبنان ابان العدوان الإسرائيلي حيث كانت له اياد بيضاء أسهمت في التخفيف من تداعيات العدوان"، متمنيا للعراق "دوام التقدم والاستقرار والازدهار، وحفظ وحدته الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب استقبل القائم بالأعمال العراقي: نثمّن دعم العراق للبنان خلال العدوان ونتطلع لتعزيز التعاون الثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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