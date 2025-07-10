الرئيس عون اطّلع من مكي على مسار آلية التعيين في وظائف الفئة الأولى والتقى ناصر

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير التنمية الإدارية فادي مكي على مسار آلية التعيين في وظائف الفئة الأولى، وتمّ تأكيد المبادئ والمعايير التي تحكم عمل الآلية، المتمثلة بالجدارة والنزاهة والشفافية.
وعرض الرئيس عون مع النائب حيدر ناصر الأوضاع العامة شمالًا، ولا سيما في طرابلس.
كذلك عرض نائب رئيس مجموعة "أميركان تاسك فورس فور ليبانون" (ATFL)، السيّد نجاد عصام فارس، مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جهود المجموعة في مواكبة الاتصالات اللبنانية – الأميركية الهادفة إلى معالجة الأوضاع في لبنان والمنطقة، والدعم الأميركي للبنان في ضوء التطورات.
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