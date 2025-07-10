السفير البلجيكي زار مع وفد من الخارجية البلجيكية مركزَي"عامل" في الشياح

زار سفير ​بلجيكا​ لدى لبنان آرنو باولز مركزَي مؤسّسة "عامل" الدّوليّة في الشّياح "مركز بشار مهنا ومسلم عقيل" وحارة حريك، يرافقه وفد من وزارة الخارجيّة البلجيكيّة. وهدفت الزّيارة إلى تفقّد المركزَين اللّذين تضرّرا جرّاء القصف خلال الحرب الأخيرة على لبنان، لا سيّما مركز الشياح الاجتماعي التّنموي الواقع بالقرب من مبانٍ استُهدفت مباشرةً.

وأشاد بـ"الجهود الّتي تبذلها المؤسّسة في معظم المناطق اللّبنانيّة، خصوصًا خلال الأزمات الصّعبة، كالّتي مرّت على لبنان مؤخّرًا، فوجودها في المناطقف الشّعبيّة، والنّموذج الرّيادي الّذي تقدّمه في الالتزام بالإنسان، ونوعيّة الكادر البشري المميّز والملتزم والكفؤ، إنجاز كبير. حتى أننا نحب أن يكون في بلادنا هذه النوعية من المراكز التي يتوفر فيها الكادر البشري المميز والتجهيزات الحديثة والمتطورة، والبرامج التنموية التي تعمل لتمكين الإنسان، بمعزل عن خياراته".