الأمم المتحدة: عدد قياسي من الضحايا المدنيين في حزيران منذ بدء الحرب في أوكرانيا

أفادت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا دانييل بيل بأن "عدد المدنيين الأوكرانيين الذين أصيبوا أو قتلوا في حزيران بسبب الحرب الروسية بلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات".
وكشفت بيل، عن "مقتل 232 شخصا على الأقل وإصابة 1343 آخرين خلال حزيران"، لافتةً الى أنه "يواجه المدنيون في مختلف أنحاء أوكرانيا مستويات من المعاناة غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاث سنوات".
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