البرلمان الأوروبي صوّت بغالبية ساحقة ضد اقتراح حجب الثقة عن فون دير لايين

صوّت ​البرلمان الأوروبي​ بغالبية ساحقة ضد اقتراح حجب الثقة عن رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين.

وحظي هذا الاقتراح الذي قدّمه اليمين المتطرف، بتأييد 175 نائبا في البرلمان الأوروبي، في حين صوّت ضدّه 360 نائبا مع امتناع 18 نائبا عن التصويت.

وفي وقت سابق، أعلن النائب الروماني في البرلمان الأوروبي جورجي بيبيريا، الذي قدم اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن البرلمان سيصوت على الاقتراح الخميس المقبل.

ويتطلب تصويت حجب الثقة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين في الجلسة الخاصة (على ألا يقل عن 50.1% من إجمالي عدد الأعضاء). وحتى الآن، لم يُجر أي تصويت بحجب الثقة عن المفوضية الأوروبية في تاريخ الاتحاد الأوروبي.