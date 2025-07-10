بدء اجتماع روبيو ولافروف في ماليزيا على هامش قمة آسيان

بدأ وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف اجتماعا في كوالالمبور على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وسط تعثر محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وجلس الوزيران حول طاولة في غرفة بمركز المؤتمرات حيث يعقد ​اجتماع آسيان​ ولم يدليا بأي تعليق للصحافيين.

وفي وقت سابق، اشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا الى انه "يجري العمل على ترتيب لقاء بين لافروف وروبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة (آسيان)".

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي شنّت فيه روسيا أكبر هجوم لها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا منذ بدء الحرب في شباط 2022. وشنّت روسيا هذا الهجوم بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين الفائت، أنه سيرسل "مزيدا من الأسلحة الدفاعية" إلى كييف.