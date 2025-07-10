زيلينسكي دعا إلى الاستثمار في الدفاع لمواجهة الهجمات الروسية المتزايدة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاستثمار في الدفاع لمواجهة الهجمات الروسية المتزايدة التي قال إنها "تظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى تدمير جوهر الحياة" في أوكرانيا.
واشار زيلينسكي في مؤتمر تعافي أوكرانيا بروما الى انه "يجب أن نوقف الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية"، مضيفا "أحث جميع شركائنا على زيادة استثماراتهم. عندما تزيد روسيا من هجماتها، لا يمكننا أن نعاني من نقص في التمويل".
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