"الشرق" القطرية: عملية التفاوض حول حرب غزة وتطوراتها دخلت ساعاتها الحاسمة

أوضحت صحيفة "الشرق" القطرية أنه بينما تواصل فرق الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة، جهودها المكثفة لتجسير الهوة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، وتواصل العمل ليلا ونهارا لقطع الأمتار الأخيرة في مسار المفاوضات للوصول إلى خط النهاية، بدأت تسود حالة من التفاؤل والأمل في نجاح الوساطة في دفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق يتيح وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
وأشارت إلى أن "دولة قطر تتحرك مع شركائها الإقليميين والدوليين في كل الاتجاهات لضمان إنجاح هذه الجولة المستمرة من المفاوضات، معتبرة أن عملية التفاوض وتطوراتها دخلت ساعاتها الحاسمة، من أجل إنقاذ أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، الأمر الذي يتطلب أوسع تضامن من المجتمع الدولي ومن الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط على كافة الجهات من أجل إنجاح جهود الوساطة الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حيث ينظر أهالي قطاع غزة باتجاه الدوحة أملا في أن تكون هذه الجولة هي الأخيرة لوضع حد لمعاناة استمرت أكثر من 21 شهرا".
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