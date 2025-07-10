ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 120 قتيلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ولاية تكساس الأمريكية إلى 120 قتيلا على الأقل، حسب نقلت وسائل إعلام أميركية عن السلطات المحلية.

وأوضحت السلطات أن ما لا يقل عن 96 شخصا لقوا حتفهم في مقاطعة كير وحدها، من بينهم 36 طفلا، العديد منهم في مخيم صيفي للفتيات، ولا يزال 160 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.

وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إن أكثر من 2200 فرد ما زالوا منتشرين.

وقال أبوت في بيان: "لا تزال ظروف الفيضانات الناجمة عن عواصف الأسبوع الماضي تؤثر على مناطق متعددة في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك وسط تكساس ومنطقة هيل كانتري وبيج كانتري ووادي كونشو".