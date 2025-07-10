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رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه تصويتاً بحجب الثقة

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رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه تصويتاً بحجب الثقة

ابوظبي - سيف اليزيد - تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية تصويتا بحجب الثقة في برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، فيما يقود رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الدعوات المنادية بعزلها.  
وقدمت مجموعة من نواب التيار اليميني المتشدد المقترح وهو الأول في البرلمان الأوروبي خلال أكثر من عقد، ضد رئيسة المفوضية الأوروبية. ولكي يتم تمرير التصويت يجب أن يحصل على أغلبية الثلثين من الأصوات. وقد تجبر فون دير لاين على الاستقالة إذا خسرت ولكن من المؤكد تقريبا أنها سوف تفوز حيث أن أغلب التكتلات السياسية في البرلمان أشارت إلى أنها سوف تصوت ضد المقترح.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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