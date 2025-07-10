شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء مرشحي الشعب الجمهورى في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعًا ضم قياداته المركزية ومرشحيه لمجلس الشيوخ، على نظامي الفردي والقائمة، بهدف استعراض ملامح البرنامج الانتخابي، وتنسيق الجهود التنظيمية والميدانية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي المرتقب.

حضر الاجتماع المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي، والدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية ـ المتحدث الرسمي باسم الحزب، فضلاً عن المهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التخطيط والتطوير المركزية، والدكتورة شذا أحمد عضو هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزية، والأستاذ عبد المنعم إبراهيم رئيس لجنة الإعلام المركزية.

وشددت قيادات الحزب في ختام الاجتماع على أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق، والانفتاح على المواطنين، وتقديم خطاب انتخابي يعكس وعي الحزب وتوجهاته الوطنية، مؤكدين أن المعركة الانتخابية ليست مسألة أعداد، بل معركة جاهزية ورؤية سياسية وتنظيمية متكاملة.



جدير بالذكر أن الحزب يدفع بالاسماء التالية في انتخابات الشيوخ.

* أ/ أحمد أبوهشيمه – (مرشح عن قائمة شمال ووسط و جنوب الصعيد).

* د/ إيهاب وهبة – مرشح عن قائمة شرق الدلتا.

* أ/أحمد جمعة بدر نوح – مرشح عن قائمة غرب الدلتا.

* د/ولاء هرماس متولي – مرشح عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

* د/نورالدين مصطفى طه – مرشح عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

* أ/محمد أحمد عبد الرحمن فرج – مرشح عن محافظة القاهرة.

* أ/أحمد شعبان عبد الرازق محمد - مرشح عن محافظة الجيزة.

* أ/وليد أحمد عبد الرحمن أبوبكر - مرشح عن محافظة الفيوم.

* أ/ماجد دياب غانم - مرشح عن محافظة الشرقية.

* أ/أحمد سعيد محمد يوسف - مرشح عن محافظة الإسكندرية.

ننشر أسماء مرشحي الشعب الجمعوري في انتخابات "الشيوخ"

ننشر أسماء مرشحي الشعب الجمعوري في انتخابات "الشيوخ"