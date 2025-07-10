شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر القومي" يخوض انتخابات الشيوخ بـ4 مرشحين على المقاعد الفردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، عن خوضه انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بعدد من المرشحين على مقاعد الفردي، ممثلين عن عدد من المحافظات، وذلك في إطار استراتيجية الحزب لتعزيز حضوره البرلماني ودعم الكفاءات في الحياة السياسية.

وشملت قائمة مرشحي الحزب أربعة أسماء بارزة، هم:

حسين هريدي، أمين عام محافظة الحزب بالجيزة، ويمتلك خبرة طويلة في العمل المحلي والبرلماني، حيث شغل عدة مناصب منها: عضو مجلس مدينة الجيزة (1990)، وعضو مجلس محلي محافظة الجيزة (1995)، وعضو مجلس محلي المدينة مجددًا عام (2000)، كما شغل عضوية مجلس الشيوخ في دورة 2004، وكان نائبًا مستقلًا في مجلس الشعب عام 2009، ومرشحًا في دورتي انتخابات 2012 و2015.

الدكتور ياسر سالم أحمد، مرشح الحزب فردي عن دائرة الجيزة، حاصل على دكتوراه مهنية في الصحافة والإعلام، وماجستير مهني في الإعلام، ويشغل عدة مناصب منها: باحث بكلية التربية – جامعة السادات، عضو هيئة تدريب بمؤسسة الخليج العربي، وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إضافة إلى كونه المتحدث الرسمي باسم ائتلاف القيادات الوطنية الشبابية، وأمين التدريب والتثقيف بالتحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية.

عادل محمد المنسي، مرشح الحزب عن محافظة الدقهلية، ويعمل مديرًا تنفيذيًا ومستشار تدريب، بالإضافة إلى كونه محاضرًا في عدد من الأكاديميات الدولية المتخصصة في العلوم الصحية.

طارق محمد عبد الحكيم، مرشح الحزب عن محافظة المنيا، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل مستشارًا للتحكيم الدولي بجامعة المنيا، إلى جانب توليه أمانة حقوق الإنسان في الحزب بالمحافظة.

وأكد الحزب أن ترشيح هذه الأسماء يأتي في إطار دفع الكفاءات المهنية والمجتمعية القادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم داخل أروقة مجلس الشيوخ.