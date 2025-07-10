الجيش: نحذر المواطنين من خطورة التطبيقات المشبوهة كونها تستغل من العدو الإسرائيلي للتواصل معهم واستدراجهم إلى العمالة

حذرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، "المواطنين من خطورة التطبيقات Applications المشبوهة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير مسؤولة، كونها تستغل من العدو الإسرائيلي بشكل سري للتواصل معهم واستدراجهم إلى العمالة".
ولفتت إلى أن "التواصل مع العدو من خلال هذه التطبيقات يعرضهم للملاحقة القانونية بموجب المادتين ٢٧٨ و٢٨٥ من قانون العقوبات: جريمتا إجراء الاتصال مع العدو وإقامة صلات غير مشروعة معه".
في السياق نفسه، أكدت قيادة الجيش "أهمية التحلي بالمسؤولية والوعي تجاه مخططات العدو الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته ضد بلدنا واستهدافه المواطنين في مختلف المناطق، ويسعى بمختلف الوسائل إلى زعزعة أمن الوطن واستقراره".
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