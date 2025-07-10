حمادة: هذه المنطقة لن تدخل العصر الصهيوني والأميركي

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أننا فيما نمثل في ​حزب الله​ وحركة أمل قرارنا واحد بأننا ‏لا نعطي إعطاء الذليل ولا نُقر إقرار العبيد.‏

وخلال المسيرة العاشورائية التي أقامها حزب الله في بلدة زبود لمناسبة الثالث عشر من محرم، أكد حمادة "اننا ‏قوم لا يهول علينا ولا نهدد وقد جربتنا الساحات والميادين".

وأشار إلى أن الذي يريد أن يفرض علينا استسلاما مذلا هو مشتبه مهما صاحب طرحه تهويل وتهديد ‏واستعراض أننا ثابتون نملك القرار ونملك الارادة ونملك صدق الانتماء وأيضاً نملك قوة الحق.‏

واضاف :"دائما كنا ولا نزال أهل الميدان لذلك لا تنصتوا إلى التهويل ولا إلى التهديد وأن هذه المنطقة لن ‏تدخل في العصر الصهيوني والأميركي".