حمادة: هذه المنطقة لن تدخل العصر الصهيوني والأميركي

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أننا فيما نمثل في حزب الله وحركة أمل قرارنا واحد بأننا لا نعطي إعطاء الذليل ولا نُقر إقرار العبيد.
وخلال المسيرة العاشورائية التي أقامها حزب الله في بلدة زبود لمناسبة الثالث عشر من محرم، أكد حمادة "اننا قوم لا يهول علينا ولا نهدد وقد جربتنا الساحات والميادين".
وأشار إلى أن الذي يريد أن يفرض علينا استسلاما مذلا هو مشتبه مهما صاحب طرحه تهويل وتهديد واستعراض أننا ثابتون نملك القرار ونملك الارادة ونملك صدق الانتماء وأيضاً نملك قوة الحق.
واضاف :"دائما كنا ولا نزال أهل الميدان لذلك لا تنصتوا إلى التهويل ولا إلى التهديد وأن هذه المنطقة لن تدخل في العصر الصهيوني والأميركي".
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