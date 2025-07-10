الرئيس عون أكد أنه يجري الاتصالات اللازمة لإعادة إطلاق عملية التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد "نقابة المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين للأنشطة والخدمات البترولية" أنه يجري الاتصالات اللازمة لإعادة إطلاق عملية التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية.
كما اطلع الرئيس عون من الممثلة الشخصية له لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، الدكتورة كارلا إده، على نتائج الاجتماعات التي عقدتها في المنظمة، وعلى الاستعداد لتعزيز التعاون بين لبنان والمنظمة.
من جهة اخرى، عرض الرئيس عون مع السفير البابوي في لبنان، باولو بورجيا، العلاقات بين لبنان والكرسي الرسولي، إضافةً إلى التطورات الأخيرة.
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