افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "وقوع ​حادث سير​ بين جمعية الرسالة واليونيفيل على مفرق برج قلاوية"، مشيرا الى "وقوع اصابات طفيفة يعمل على نقلها للمستشفيات المنطقة في الجنوب".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إصابات طفيفة في حادث سير بين سيارة تابعة لـ"الرسالة" وقوة من "اليونيفيل" على مفرق برج قلاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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