افادت معلومات للـLBCI، بأن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة سلام يناقشان ملف التعيينات المالية والقضائية في قصر بعبدا، وسط معلومات عن توجه مجلس الوزراء غدا لاعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف.

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: عون وسلام يناقشان ملف التعيينات المالية والقضائية ببعبدا وسط معلومات عن توجه الحكومة لاعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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