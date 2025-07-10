الحوثي: إسرائيل وأميركا تسعيان لمعادلة جديدة في لبنان وتجريده من قوته والرفض الرسمي حتى الآن إيجابي

أكد قائد حركة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك بدرالدين ​الحوثي​ أن "إسرائيل وأميركا تسعيان لمعادلة جديدة في لبنان وتجريده من قوته، والرفض الرسمي حتى الآن إيجابي".

وشدد على أن "كل التصورات ببناء علاقة صداقة مع العدو الإسرائيلي باطلة وتتعارض مع الواقع وتخالف القرآن"، مشيراً إلى أن "العدو الإسرائيلي، وعلى الرغم من مسار التطبيع، لا يزال على بعد عشرة كيلومترات فقط من العاصمة السورية دمشق".

وفي سياق متصل، أكد الحوثي أن "قرارنا في منع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي هو قرار حازم ثابت مستمر طالما استمر العدو الإسرائيلي في العدوان والحصار على قطاع غزة".

وأوضح أن "قرار الحظر لم يتوقف أبداً ولم يُلغَ، وهو قرار ساري المفعول، وكانت عملية الرصد مستمرة، وما استجد هو المخالفة من بعض الشركات".

وأضاف: "لا يمكن السماح بإعادة تشغيل ميناء أم الرشراش، وموقفنا اليمني موقف حازم".

وأشار إلى أن "العمليات البحرية بإغراق سفينتين من سفن الشركات المخالفة تؤكد ثبات الموقف الحازم في حظر الملاحة على العدو الإسرائيلي طالما استمر العدوان والحصار على غزة".

ولفت إلى أن "بعض شركات النقل البحري بدأت بالمخالفة لقرار الحظر والشحن إلى ميناء أم الرشراش، متجاهلةً للحظر ومتوهمة أنه يمكن التغاضي عن ذلك".

وختم بالتأكيد أن "كل التصورات الخاطئة عن إمكانية السلام والتعايش مع العدو الإسرائيلي أو الصداقة والتحالف هي باطلة ومخالفة للواقع وللقرآن".