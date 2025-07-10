الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء "التصعيد" في البحر الأحمر

أعرب مبعوث ​الأمم المتحدة​ إلى اليمن عن قلقه الأربعاء إزاء "التصعيد" في البحر الأحمر بعد أن تم مؤخرا استهداف سفينتين تجاريتين قبالة السواحل اليمنية على يد المتمردين الحوثيين اليمنيين.

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