غانتس لنتانياهو: لا تعودوا من واشنطن حتى توضع خطة لإعادة الاسرى وسافروا للدوحة ولا تفوتوا الفرصة

توجه رئيس حزب "ال​معسكر الوطني​"، بيني غانتس، لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقول "لا تعودوا من واشنطن حتى توضع خطة لإعادة الاسرى وسافروا للدوحة ولا تفوتوا الفرصة".

واضاف غانتس "شعبكم يساندكم من أجل صفقة وستحظون بدعم سياسي فالتحركات الكبيرة والمهمة لن تقابل بسياسات تافهة".