روبيو: الولايات المتحدة مهتمة بخطة واضحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمركي ماركو روبيو أن "الولايات المتحدة مهتمة بخطة واضحة ل​إنهاء الصراع في أوكرانيا​، وسيتم تقديم مقترحات بهذا الشأن إلى ترامب اليوم الخميس". جاء ذلك في ختام اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الماليزية كوالالمبور على هامش فعاليات تنظمها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حيث بحثا مجموعة من الملفات المتعلقة بالعلاقت الثنائية بين البلدين إضافة إلى التسوية الأوكرانية والوضع حول سوريا وإيران.

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