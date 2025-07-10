الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل الخليل وبيت لحم بعد هجوم قرب غوش عتصيون

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن ​الجيش الإسرائيلي​ أغلق مداخل مدينتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، عقب هجوم وقع قرب مفترق غوش عتصيون. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة أن فلسطينيين ترجلا من سيارة تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، وقاما بطعن حارس أمن والاستيلاء على سلاحه. وأضافت الإذاعة أن مواطنين مسلحين وقوات أمن تواجدوا في المكان اشتبكوا مع المهاجمين وتمكنوا من قتلهما. وأكدت الشرطة، بحسب الإذاعة، أن محاولات إنعاش حارس الأمن باءت بالفشل، وتم إعلان مقتله في المكان متأثرا بإصابته.

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