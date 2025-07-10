دعا المفوض السامي للأمم المتحدة ل​حقوق الإنسان​ فولكر تورك الولايات المتحدة إلى "التراجع عن قرارها فرض عقوبات على المقررة الخاصة الأممية للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي". وقال تورك في بيان "أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة"، كما دعا إلى وقف "الهجمات والتهديدات ضد الأشخاص المعيّنين من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة دعت إلى رفع العقوبات الأميركية عن مقررتها الخاصة للأراضي الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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