زيلينسكي: ندعو إلى فرض عقوبات على روسيا بسرعة أكبر

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه إلى "الإسراع في فرض عقوبات جديدة على روسيا"، مشدداً على أنه "يجب فرض عقوبات بسرعة أكبر، ويجب أن يكون الضغط على روسيا قويا بما يكفي حتى تشعر بعواقب إرهابها"، مشيرا إلى أن "روسيا أطلقت حوالى 18 صاروخا و400 مسيّرة".

وصبح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ كييف تعرّضت ليل الأربعاء-الخميس لهجوم روسي بطائرات مسيّرة أوقع سبعة جرحى على الأقلّ، فيما طلبت الإدارة العسكرية من سكان المدينة الاحتماء في الملاجئ إثر رصدها صواريخ باليستية روسية.

وأفادت وكالة فرانس برس بأنّه سُمع طوال الليل دويّ انفجارات قوية تهزّ المدينة.

وأفادت بأنّ عشرات من سكان العاصمة لجأوا إلى محطة للمترو في وسط المدينة خلال الهجوم.

وبحسب بلدية كييف فإنّ الحطام المتساقط أشعل حرائق في مبانٍ في منطقتي سولوميانسكي وشيفشينكيفسكي.

كما تسبّب حطام الطائرات المسيّرة باندلاع حرائق في مرائب ومحطة وقود في منطقة دارنيتسكي في كييف.