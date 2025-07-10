شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمطارات يوجه رسالة شكر للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الخميس، رسالة شكر إلى العاملين بكافة المطارات المصرية والشركات التابعة، قال فيها:

الزميلات والزملاء الأعزاء في شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات ..

تحية تقدير واحترام لكم جميعاً....

أتقدّم إليكم بخالص الشكر والامتنان، على ما بذلتموه من جهد استثنائي خلال الأزمة الطارئة الناتجة عن تداعيات أزمة الانقطاع المفاجئ لشبكات الاتصالات والإنترنت.

جاء هذا العطل المفاجئ ليختبر جاهزيتنا وقدرتنا على التعامل مع التحديات، إذ أن العمليات في مطار القاهرة الدولي وبعض المطارات المصرية الأخرى تأثرت بشكل جزئي ومحدود بطبيعة الحال. لكنكم، كما عهدناكم دائمًا في مثل هذه اللحظات، تدخلتم بحرفية وإخلاص فائقَين بدءًا من تفعيل الخطط الطارئة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية، مما سمح بـ:

* استئناف حركة الطيران في مطار القاهرة خلال ساعات، دون إلغاء أي رحلات أو التأثير على خدمة المسافرين، بفضل خطة طوارئ دقيقة وتعاون متكامل مع وزارة الطيران المدني المصري وكافة الجهات المعنية.

* تحويل الأنظمة التشغيلية لأنظمة بديلة للعمل بكفاءة خلال فترة الانقطاع، مما مكننا من استئناف الخدمات بسلاسة تامة للمسافرين والموظفين رغم الأزمة.

لقد شهدت بنفسي حجم الجهد المبذول من جميع فرق العمل ورأيت التزامكم الكامل، وإبداعكم العملي في تجاوز الأزمة بما يؤكد أنكم بحق الركيزة الأساسية لنجاح قطاع المطارات المصرية.

إن مهارتكم في مواجهة التحديات المفاجئة، وقدرتكم على الحفاظ على انتظام العمل في ظروف غير مسبوقة، تعكس مدى قوة العنصر البشري كأهم ثروة في قطاع المطارات. دون شك، أنتم القلب النابض لهذا القطاع.

مرة أخرى، لكم مني كل التحية والتقدير والاحترام.

مع أطيب التمنيات لكم بدوام النجاح والسلامة.